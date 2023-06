'Inacreditável uma pessoa tão culta cair no conto do vigário', diz mãe de Jeff Machado

A busca da mãe do ator Jefferson "Jeff" Machado chegou ao fim no dia 22 de maio. Ele estava desaparecido desde janeiro e foi encontrado morto dentro de um baú, colocado em um buraco e concretado em uma casa localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O assassinato teria ocorrido em 23 de janeiro por Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga, ambos presos pelo crime.

Com 73 anos, a mãe, Maria das Dores Machado, saiu de Santa Catarina, onde mora, para liberar o corpo no IML no Rio. Em depoimento ao jornal O Globo, ela conta: "Eu pedi que Deus recebesse o Jefferson, meu filho amado, de braços abertos, para que o recompensasse com descanso e paz eterna, já que teve uma morte tão triste".

Maria lembra que, como as buscas por Jeff demoraram, as pessoas e a própria polícia diziam ser difícil encontrá-lo vivo. "Passei a pedir que Nossa Senhora e Jesus trouxessem ele do jeito que estivesse. Rezei o terço numa segunda-feira, 22 de maio, dia em que a polícia o encontrou, e na quarta o doutor Jairo Magalhães, advogado da família, me ligou falando que tinha sido encontrado", afirma.

A mãe ainda argumenta que, embora tenha encontrado o filho "da pior maneira possível, enterrado e concretado dentro de um baú", seria pior se não pudesse encontrá-lo e fazer o sepultamento. Tanto que, só quando foi ao Rio fazer a liberação do corpo no IML de Campo Grande, no dia 25 de maio, foi que seu coração se tranquilizou.

Assassino

Segundo a polícia, Bruno e Jeander mataram o artista, amarraram pés e mãos com fita adesiva e o colocaram em posição fetal em um dos baús usados na decoração da própria casa da vítima. De acordo com as investigações, Bruno planejava o crime desde dezembro.

Para colocá-lo em prática, o produtor protagonizou um "teatro" com amigos e conhecidos de Jeff: além de propostas falsas de emprego, inventou personagens, se passou pelo ator e ainda criou uma farsa para a família da vítima, incluindo Maria das Dores.

"O Bruno foi um monstro doentio, que chegou a me ligar dizendo que ia procurar o amigo dele na Praia de Grumari, sendo que, enquanto eu prestava depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros, ele já tinha matado o meu filho", diz a mãe de Jeff. "A história do Jeff é linda, pena que encontrou um falso amigo. É inacreditável uma pessoa tão culta, tão inteligente, cair no conto do vigário, como se diz popularmente".