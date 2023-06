Caso Jeff Machado: mãe do ator comemora prisão de Bruno Rodrigues em áudio

Maria das Dores, a mãe de Jeff Machado, comemorou a prisão de Bruno de Souza Rodrigues, ex-produtor da Globo, suspeito de ter matado o ator ex-Record. Em áudios divulgados na internet, ela agradeceu aos envolvidos na captura de Bruno, que estava foragido desde o dia 1º deste mês.

“Nesse momento de grande alívio para mim, para toda minha família, todos os meus amigos e amigas, eu sinto como missão cumprida e quero agradecer primeiro a Deus, a Jesus que a providência divina, a justiça divina mostrou para as equipes que tanto se dedicaram – Dr. Jairo [Magalhães, advogado da família], Dra. Elen [Souto, delegada titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros] e toda sua equipe na busca desse assassino na busca desse assassino”, começou ela.

Em seguida, a mãe de Jeff confirmou a tese de que o ator era extorquido por Bruno com a promessa de que faria um trabalho na Globo. “E as pessoas que nos ajudaram mostrando, dizendo, anunciando onde é que estava esse assassino, que se achava no direito de ser foragido depois de tantos crimes que cometeu, depois da atrocidade da morte do meu filho, esse falso amigo. Esse bandido disfarçado de cordeiro ter coragem de dizer que era amigo até a última hora para extorquir dinheiro do meu filho com promessa de trabalho na Globo. O Jeff Machado não precisava entrar dessa forma. Ele era um ótimo ator, um ótimo artista, ia ser reconhecido, sim. Ele já estava sendo reconhecido”, afirmou.

Em seguida, Maria das Dores disse estar aliviada com a prisão de Bruno, a quem ela definiu como “assassino frio e asqueiroso”. “Então eu quero dizer que hoje é um dia de alívio, muito. Eu respiro, mas eu sei que o Dr. Jairo, a Dra. Elen, toda a equipe vão continuar nesse trabalho da prisão. E a investigação continua, porque são crimes que ele cometeu, da morte do meu filho e, junto com ele, mais pessoas”, completou.

E finalizou: “Hoje é um dia que eu posso respirar melhor, mas eu sei que ainda vai continuar. Que tudo tem que ser muito bem feito na prisão desse assassino, dos assassinos. Agradeço Deus ter colocado essas pessoas tão íntegras, especiais para me ajudarem na busca desse assassino. Eu sei que a vitória é de todos. Eu só tenho a agradecer. Hoje é um dia de vitória, de missão cumprida e nós vamos conseguir chegar até o fim para que tudo seja muito bem feito e a justiça completa seja feita”.

Sobre o caso

O ator foi morto no dia 23 de janeiro, e seu corpo foi encontrado somente no dia 22 de maio, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Os investigadores encontraram os restos mortais do ator de 44 anos queimados e amarrados dentro de um baú de madeira concretado a dois metros de profundidade em um terreno. Um outro suspeito, Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, já havia sido preso no início do mês.