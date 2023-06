Caso Jeff Machado: Bruno Rodrigues, principal suspeito de matar o ator, é preso no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu, nesta quinta-feira (15), Bruno de Souza Rodrigues, o segundo suspeito de matar o ator Jeff Machado. O ex-produtor estava escondido em uma casa no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Bruno era considerado foragido da Justiça desde o dia 1º de junho. O outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, foi preso no início do mês. As informações foram divulgadas por meio do site O Globo e do site Metrópoles.

O caso é investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). De acordo com a apuração feita pela especializada, o assassinato ocorreu por motivação financeira. Transações bancárias feitas da conta do ator para Bruno Rodrigues comprovam que o produtor recebeu cerca de R$ 20 mil de Jeff por uma suposta vaga em uma novela das 19h. O que não aconteceu.

Quem é Bruno Rodrigues?

Bruno de Souza Rodrigues é um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Jeff Machado. Sua identidade foi revelada pelo Fantástico, da TV Globo, no dia 29 de maio. Inclusive, ele trabalhou na Globo até 2018, mas foi demitido da emissora carioca. A Globo disse que tem colaborado com as investigações, detalhando como se deu o desligamento do rapaz.

O advogado da família de Jeff Machado, Jairo Magalhães, já informou que a principal linha de investigação da polícia é que o suspeito tenha enganado o ator, com a promessa de ganhar um papel em uma novela global.

Bruno estava em posse as chaves da casa e do carro de Jeff, além dos cartões de crédito do ator, com os quais fez movimentações na conta dele. De acordo com reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, foi o suspeito quem abriu a residência da vítima quando o irmão do artista foi até o local para tentar descobrir alguma pista sobre o sumiço.

Além disso, Bruno também foi o responsável por registrar o desaparecimento do ator, em janeiro. Para a Polícia, ele justificou estar com as chaves dos bens porque o próprio artista tinha deixando com ele ao viajar para São Paulo a trabalho.

Já a mãe do ator, Maria das Dores Machado, disse que Jeff teria pagado uma quantia alta a Bruno para conseguir o papel prometido. “Pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que… Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego para a realidade”, afirmou ela ao Fantástico.

E o outro suspeito?

Jeander Vinicius da Silva, suspeito da morte do ator Jeff Machado, chega na Cidade da Polícia após ser preso no Rio (Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo / Divulgação Extra)

Suspeito na morte do ator Jeff Machado, Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (2) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado em uma rua de Santíssimo, bairro na zona oeste da capital carioca. Para a polícia, Jeander disse que é padeiro, mas faz bicos como garoto de programa. Ele mantinha relações próximas com Jeff, segundo apontam as investigações.

Jeander confessou à polícia que recebeu R$ 500 de Bruno para manter uma narrativa falsa do assassinato de Jefferson. A versão envolvia Marcelo, suposto miliciano citado pelos criminosos como o autor do crime. Ele teria obrigado a dupla a ocultar o corpo da vítima.

“É importante ressaltar que aquilo que a investigação já tinha provado tecnicamente, de que Marcelo não existe, nunca existiu, o Jeander confirmou (...). Os três personagens presentes na cena do crime eram a vítima, o Bruno, e o Jeander”, explica Elen Souto, delegada responsável pelo caso.

Jeander afirma que Bruno estrangulou Jefferson com um fio de telefone. A delegada também reforça que a gravação de relações sexuais entre os envolvidos, que Jeander narrou no depoimento que fez à polícia na última sexta-feira (26), não chegou a acontecer.

“Segundo Jeander, Bruno dopou o Jefferson, colocando uma substância entorpecente no suco, e os três se dirigiram ao quarto do Jefferson. Não chegou a sequer ter a filmagem do ato sexual. Tão logo o Jefferson adentrou no seu quarto, em razão de estar dopado, ele foi estrangulado por um fio de telefone pelo Bruno”, conta.

De acordo com a investigação, o crime aconteceu em 23 de janeiro, três dias antes do suposto início das gravações de uma novela, que Jefferson acreditava que ia participar. A falsa promessa foi feita por Bruno, que recebeu quase R$ 18 mil do ator em troca de um papel.

“Nós podemos afirmar que o crime se deu três dias antes do Jefferson começar a gravar em uma novela, pelo menos era o que ele acreditava. Ele acreditava que fosse começar uma gravação, uma participação, na novela das sete, no dia 26 de janeiro de 2023”, disse a delegada.

Os mandados de prisão temporária contra Bruno e Jeander foram expedidos na quinta-feira (1º), por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Jeff Machado (reprodução/instagram)

O caso

O ator Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro, dentro da própria casa, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi encontrado pela polícia no dia 22 de maio, em um baú concretado dentro de uma quitinete, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Segundo as investigações, o ator foi dopado e estrangulado com um fio de telefone.