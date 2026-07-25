Importunação sexual na academia: homem é preso 5 dias após flagrante em condomínio na Bahia
Identificado como Pedro Henrique Sales, o suspeito de 21 anos foi encontrado pela polícia na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em Simões Filho. Ele foi filmado cometendo o ato obsceno enquanto uma vizinha se exercitava na esteira
O homem filmado se masturbando em uma academia de condomínio na Bahia foi preso nessa sexta-feira (24), cinco dias após o crime. O suspeito, identificado como Pedro Henrique Sales, tem 21 anos e é estudante de educação física. O ato obsceno aconteceu enquanto Pedro Henrique observava uma vizinha que se exercitava na esteira.
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A situação foi registrada no último domingo (19). A mulher, que gravava o treino, percebeu o ocorrido ao rever as imagens. Quando notou que estava sendo filmado, o homem fugiu do residencial, localizado no bairro SIM.
A Polícia Civil (PC) informou que Pedro Henrique foi encontrado em uma casa em construção na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na cidade de Simões Filho. O suspeito era alvo de um madado de prisão preventiva, cumprido pelos agentes. Conforme investigações, ele recebeu ajuda de familiares durante a fuga e foi acobertado.
Quando detido, Pedro Henrique estava em um cômodo, que continha um colchão no chão, uma mesa e outros itens. Ele tentou fugir ao notar a polícia no local, de acordo com os agentes, indo por uma passagem que dava acesso a área de mata. Entretanto, o suspeito foi capturado.
Pedro Henrique foi levado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça, além de ser encaminhado, posteriormente, a uma audiência de custódia. O caso foi registrado como importunação sexual e é apurado, sob segredo judicial, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana.
Expulsão
Vizinhos de Pedro Henrique iniciaram, na quinta-feira (23), uma votação remota, por meio de um aplicativo de celular, para estabelecer ou não a expulsão do suspeito do condomínio. O prazo foi encerrado às 23h59 dessa sexta-feira (24), mas, até o momento, não há informações do que foi decidido. As informações foram apuradas pela TV Subaé, afiliada da Rede Bahia.
Os moradores também devem decidir sobre o início de um processo do residencial contra Pedro Henrique. Em nota, o condomínio afirmou que as providências administrativas cabíveis serão tomadas assim que a votação terminar, conforme a deliberação dos moradores.
“Entendemos que o tema ganhou grande repercussão e despertou o interesse de muitas pessoas. No entanto, neste momento, é importante que todos zelem pela privacidade dos moradores e respeitem o processo democrático que está em curso, permitindo que os condôminos manifestem livremente sua decisão”, diz o informativo.
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