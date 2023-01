Imagem flagra homem furtando farol de Porsche no meio da rua; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem furtando os faróis de um Porsche em plena a luz do dia no meio da rua. As imagens foram feitas no último dia 30 e já tem mais de oito milhões de visualizações no Twitter. As informações são do UOL.

O vídeo mostra um homem saltando de um carro parado na frente do automóvel de luxo, arrancando os acessórios, guardando no porta malas do carro de onde ele desceu e fugindo em seguida. Não há informações de onde o crime ocorreu. O que é possível perceber é que o registro foi feito por uma câmera de segurança. Veja:

O farol de um Porsche pode custar de R$ 6 mil a mais de R$ 60 mil, de acordo com preços disponibilizados em sites de compra. Furtos de faróis de Porsche são comuns em Amsterdã, na Holanda. Há uma década a cidade teve uma disparada no número desses crimes, nos modelos Cayenne e Panamera.

Na época em que os casos começaram a sugir alguns blogs levantaram a possibilidade de que os acessórios estivessem na mira de plantadores de maconha. O interesse pela peça seria porque ela tem uma alta potência e baixo consumo energético nas lâmpadas, ideiais para acelerar e maximizar a colheita da erva em locais fechados, já que as luzes usadas nesse tipo de cultivo são bastante claras.

Furtos atingem anônimos e famosos no Brasil

Relatos de furto de faróis de carros de luxo têm aparecido com frequência nas redes sociais, evidenciando um problema que atinge desde anônimos até famosos. Basta fazer uma rápida pesquisa na internet para achar fotos e vídeos de veículos sem os faróis, e carros da Porsche parecem ser o alvo preferido dos criminosos.

O ator e empresário Felipe Titto já foi uma das vítimas. Um dos faróis do seu Porsche 911 foi danificado durante tentativa de furto enquanto permanecia estacionado na rua.

Há cerca de um ano, o rapper Salvador da Rima também publicou desabafo nas stories do Instagram, contando aos fãs que seu Porsche Cayenne teve os dois faróis furtados após ficar estacionado durante apenas alguns minutos em uma via pública da capital paulista.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).