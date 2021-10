VÍDEO: Mecânico é sequestrado enquanto passeava com Porsche de cliente

Um eletricista se viu em apuros ao ser confundido com o proprietário de um veículo de luxo deixado na oficina em que ele trabalha. Tudo porque resolveu pegar o carro, um Porsche Cayenne, deixado sob seus cuidados para um reparo no aparelho de som, e dar um rolê com a namorada. Mas o que era pra ser apenas um passeio rápido para sentir o gostinho de dirigir o possante acabou em sequestro, registrado por câmeras de segurança. O caso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As informações são do portal Metrópoles.

O profissional, identificado apenas como Francisco, se preparava para fazer uma curva quando percebeu que seria abordado. “Vi que o carro da frente freou bruscamente, acendendo a luz do freio algumas vezes e pensei comigo: perdi. Abriram o carro, saíram dois com pistola e granada. Eu também saí do carro e já fui levantando a blusa, para mostrar que não estava armado. Foi quando eles avisaram: não é assalto, é sequestro”, relatou a vítima.

Já rendido e de volta ao veículo, Francisco teve que apelar para poder convencer os bandidos, que haviam colocado uma granada entre as suas pernas: “Olha as minhas unhas. Eu sou eletricista, esse carro não é meu, é de um cliente. Não sou rico, não adianta me sequestrar porque não tenho nada", contou. E mesmo assim, segundo ele, teve a carteira, os documentos e o celular recolhidos e ficou rodando em companhia dos sequestradores até ser abandonado na cidade vizinha de Mesquita.

Ele tambem relatou que teve a sorte de que a qualidade do celular contribuiu para provar o seu “status de pobreza”. O eletricista foi socorrido pelo irmão, com quem circulou em busca do veículo,deixado na Via Light, à altura do bairro de Nilópolis. “Eu estava com a chave de presença e consegui recuperar o carro do cliente, com todos os meus pertences dentro”, completa.