Idoso morre ao cair em buraco cavado por ele mesmo após sonhar com ouro embaixo da casa

Um homem de 71 anos, identificado como João Pimenta da Silva, morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco, cavado por ele mesmo, dentro de sua casa, localizada no bairro Bethânia, na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem havia sonhado com ouro debaixo de casa e, então, iniciou a escavação na área de serviço. Ao sair do buraco, ele escorreu do assento, em formato de balanço, e despencou na vala, que tem 90cm de diâmetro e aproximadamente 40 metros de profundidade.

Idoso morre após cair em buraco que cavou após sonhar com ouro embaixo de casa (Foto/Corpo dos Bombeiros)

Os bombeiros informaram que ao retirarem o idoso, ele já estava sem vida. João sofreu politraumatismo, teve fraturas expostas nas duas pernas, fratura no quadril, laceração do abdômen e tronco e traumatismo craniano grave.

A perícia compareceu ao local do acidente e o corpo foi liberado para uma funerária.

