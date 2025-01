Idoso passa mal e morre após cair da escada de avião; entenda o caso

Marco Antonio D'Amico, um idoso de 67 anos, supostamente teve uma parada cardiorrespiratória enquanto descia as escadas de um avião durante o desembarque em São José do Rio Preto, interior paulista, no último domingo (19/01). A vítima estava no voo 3082 da LATAM que vinha do Aeroporto de Congonhas, na Grande São Paulo, e estava desembarcando no aeroporto da cidade do interior paulista.

Os primeiros atendimentos foram realizados pela Seção Contraincêndio da concessionária Aeroportos Paulista para tentar reanimar Marco e depois o SAMU foi acionado, mas ele já estava sem sinais vitais.

VEJA MAIS

As informações da Flight Aware contam que a aeronave em que o idoso estava era um Airbus A320 que decolou às 17h15 de São Paulo e chegou ao destino às 18h24 e não contou com atrasos.

Marco Antonio era auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto. Em nota, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp) escreveu: "Marco Antonio foi um exemplo de compromisso com o serviço público e com a categoria dos auditores fiscais, atuando com dedicação incansável para fortalecer a união e defender os interesses de todos nós". Ele era representante sindical no Sinafresp e tinha acabado de ser reeleito, segundo o próprio sindicato.

A concessionária Aeroportos Paulistas lamentou a morte do idoso: "A ASP lamenta profundamente o ocorrido e expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor".

A companhia aérea responsável pelo voo, LATAM, informou que, devido ao caso, um voo programado para às 19h05 atrasou e decolou às 21h26. Além disso, ela lamentou a morte e se solidarizou com os familiares da vítima.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)