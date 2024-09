Idoso morre enquanto surfava em piscina de ondas artificiais

Um homem de 66 anos, identificado como Daniel Loriggio, morreu após sofrer um mal súbito enquanto surfava em uma piscina de ondas artificiais em Garopaba, Santa Catarina, na manhã da última quarta-feira (4).

A empresa que cuida do parque aquático informou que a vítima estava surfando na piscina de ondas quando passou mal e foi retirada da água, ainda com sinais de vida, por salva-vidas.

"O incidente ocorreu enquanto ele surfava na piscina de ondas. O laudo está sendo elaborado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), responsável pela apuração de mortes naturais. O cliente foi avistado desacordado na água, logo após se afastar da prancha. Em questão de segundos, ele foi resgatado pela equipe de segurança aquática, ainda com sinais vitais, e recebeu os primeiros socorros", disse em nota.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para fazer o atendimento, mas não obtiveram sucesso e constataram a morte no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e identificação da causa da morte.

A piscina de ondas artificiais é um atrativo turístico popular em Garopaba, permitindo a prática do surfe mesmo quando as condições do mar não são favoráveis. Acidentes fatais nesse tipo de estrutura são raros, mas podem ocorrer devido a problemas de saúde preexistentes dos frequentadores.

As autoridades locais lamentaram o ocorrido e prestaram condolências à família de Daniel Loriggio. Em nota, o parque também prestou solidariedade aos familiares da vítima e disse: “Estamos profundamente consternados com essa perda e expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos neste momento tão difícil. Informamos que o Parque foi fechado imediatamente e permanecerá assim durante o dia de hoje (04/09). Agradecemos pela compreensão e pelo apoio de todos neste momento tão sensível e triste."

