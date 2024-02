Idoso é sequestrado por falsos entregadores de encomenda em São Paulo

Um crime é investigado pela polícia em São Paulo. Trata-se do sequestro de um homem idoso, na com 63 anos, por dois homens no momento em que a vítima recebia uma encomenda na porta de casa.

O fato ocorreu na quarta-feira (31), na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, e até este domingo (4) continua sem um desfecho, o que aumenta a aflição dos familiares da vítima. Como relatou a parceira do homem à polícia, dois homens desconhecidos se passaram por entregadores de encomenda. Eles chegaram até a frente da casa da família, informando terem uma encomenda para o filho do senhor. Foi, então, que ao pegar o pedido, o idoso acabou sendo colocado à força em um carro.

Aflição

Ao perceber o que estava ocorrendo, a mulher da vítima foi ameaçada por um dos criminosos. Então, os dois homens levaram o idoso em rumo desconhecido. Até o momento, os sequestradores não entraram em contato com a família da vítima.

Logo após os homens terem saído no carro com o idoso, a Polícia Militar foi acionada e passou a fazer buscas pelos autores do sequestro. Porém, até o momento, ainda sem sucesso. O fato foi registrado na 73ª Delegacia de Polícia de São Paulo, e, em seguida, encaminhado à 39ª Delegacia de Polícia, responsável pela área da ocorrência.