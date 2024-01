Mulher suspeita de se passar por cliente para assaltar motorista é presa, em Belém

Uma jovem de 18 anos foi presa pela Polícia Civil, na noite de segunda-feira (29), suspeita de participar de um assalto a uma motorista de aplicativo em Belém, em outubro do ano passado. Segundo o que foi apurado nas investigações, a suspeita é membro do grupo que realizou o crime e teria se passado por passageira na ação. A mulher é a terceira capturada por envolvimento no caso.

Conforme as investigações, no dia do crime, a mulher teria sido a responsável por solicitar a corrida e teria se passado por uma passageira. Além disso, o grupo criminoso que realizou o assalto também é suspeito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e “sequestro relâmpago”.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

“É mais uma ação da Polícia Civil visando combater esses crimes em todo o Estado, mas principalmente na Região Metropolitana de Belém (RMB). Com essa prisão vamos diminuir a incidência desse tipo de delito”, afirma o delegado-geral, Walter Resende. Toda a investigação para chegar até os suspeitos teve início no dia 23 de outubro de 2023, logo após o crime.

Relembre o caso

Conforme o inquérito policial, quatro criminosos armados, se passando por supostos passageiros, solicitaram uma corrida à vítima. Ao chegar no endereço da partida, o motorista foi abordado pelos suspeitos que estavam armados. A vítima teve os aparelhos celulares e dinheiro roubados. Além disso, os assaltantes ainda obrigaram a vítima a fornecer a senha de aplicativos bancários, com as quais efetuaram transferências no valor de cinco mil reais.

“Os criminosos circularam com a vítima em seu automóvel por aproximadamente quatro horas pelas ruas de Belém. Após isso, eles o abandonaram em uma área periférica da cidade, empreendendo fuga no veículo, que foi recuperado dias após os fatos pelas equipes policiais”, contou o delegado Juliano Correa, titular da DRFRVA.

A mulher é a terceira a ser presa pelo crime. Outros dois suspeitos de envolvimento na ação criminosa foram autuados pela equipe da DRFRVA no dia 9 de janeiro deste ano. Em decorrência das prisões foi possível identificar o quarto envolvido na ação. A mulher foi conduzida até a unidade policial para cumprirem as medidas cabíveis, onde permanecerá à disposição da Justiça.