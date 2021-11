'Hulkinho do Tráfico' é preso novamente suspeito de furtar carro do primo

Jean Ferreira Leal, o garoto de programa conhecido como Hulkinho do Tráfico, foi preso novamente. O jovem de 27 anos é suspeito de furtar o carro do próprio primo, em um bar no Candangolândia, no Distrito Federal. O caso ocorreu na última sexta-feira (26). As informações são do Metrópoles.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o garoto de programa teria levado o carro em um momento de distração do primo. A vítima relatou que estacionou um veículo Celta em frente ao estabelecimento no qual ele é dono e, enquanto se distraiu durante uma conversa, Jean pegou as chaves do veículo e desapareceu do local.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou diligências e localizou o carro furtado estacionado na frente de um bar onde Jean usava narguilé. Ao perceber a presença dos PMs, ele tentou se esconder na caixa de força do local, mas acabou encontrado e detido.

Jean acabou preso e recolhido à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo fontes policiais, a delegacia arbitrou fiança em R$ 50 mil.

Preso de novo

Dois dias antes, na quarta-feira (24), o rapaz foi detido por xingar membros da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) após ser questionado sobre uma coação contra o cliente de uma travesti.

Segundo o denunciante, ele teria negociado um programa no valor de R$ 110 e pagado adiantado, já dentro de um quarto na comercial, quando foi surpreendido por "Hulkinho".

Jean teria se identificado identificou como agente do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) e declarou que o cliente deveria pagar mais R$ 500 pelo programa, no débito. O homem diz que foi alvo de socos e chutes, mas conseguiu fugir do apartamento e pedir ajuda da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Por coincidência, os policiais acionados pelo cliente da travesti estavam em busca de Jean, mas por outro motivo: o roubo de outro carro.

Segundo a ocorrência registrada em 16 de novembro, Hulkinho teria conhecido um homem em uma festa no dia anterior e os dois foram embora do local juntos, em direção ao apartamento do dono do veículo. Aos policiais, o homem disse que, chegando em casa, "começou a ficar sonolento, como se estivesse dopado, e acabou adormecendo". Quando acordou, percebeu que a carteira e carro haviam sumido.

Ao ser abordado na W3, Jean passou a xingar e a desacatar os PMs. Eles reagiram com o uso da força, imobilizando e algemando o Hulkinho, que assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) na 5ª DP (Área Central) e foi liberado em seguida.

Em setembro, Hulkinho ficou preso por dois dias, mas foi liberado pela Justiça. O garoto de programa foi solto sem pagamento de fiança, mas precisou usar tornozeleira eletrônica, além de permanecer em casa entre 20h e 6h.