‘Hulkinho do tráfico’ é preso por vender drogas e sexo aos clientes

Jean Ferreira Leal, conhecido popularmente como o ‘Hulkinho do tráfico’, de 27 anos, foi preso nesta semana acusado de traficar cocaína e ecstasy em festas e oferecer ‘venda casada’ de outros tipos de drogas nos programas sexuais que realizava, no Distrito Federal. As informações são do portal IG.

A prisão do rapaz foi realizada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). De acordo com as investigações, Jean comercializava os produtos ilícitos durante os encontros. Ele também vendia drogas sintéticas e cocaína para clientes frequentadores de um bar na região.

Antes de ser levado à delegacia, ‘Hulkinho’ foi flagrado vendendo entorpecentes em uma padaria. Ao ver a polícia, ele iniciou um plano de fuga, jogando mesas e cadeiras para impedir a aproximação dos agentes, mas acabou sendo alcançado e detido.

Nesta quarta-feira (22), ele passará por uma audiência de custódia. Ele deve responder por tráfico de drogas.