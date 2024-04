Homem viraliza ao usar mosquiteiro durante refeições para afastar moscas; vídeo

Um homem viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (1º) ao mostrar que ele e a família utilizam mosquiteiro durante as refeições para se alimentarem sem a presença desagradável de insetos voadores nas comidas.

Em um vídeo, o homem diz que não consegue se alimentar em paz se não for com o uso do protetor. "Meu fi, aqui no nordeste é assim. A gente come de mosquiteiro porque o tempo da mosca é agora, e, com o cheiro do peixe, os diabos vêm com força e tem que comer assim, no mosquiteiro. Se não for assim, ninguém come aqui não, viu? O sistema aqui é bruto, meu amigo. É nordeste.", brinca ele. Veja!

Reforçando o que foi dito pelo homem, é possível ver uma mosca sobrevoando perto dele, impedida de se aproximar dos alimentos pela rede de proteção.

VEJA MAIS

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)