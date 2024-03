Menino de 4 anos leva galinha escondida na mochila para escola e viraliza; vídeo

Um garotinho de quatro anos viralizou nas redes sociais após chegar na escola com uma galinha escondida na mochila. O caso aconteceu na cidade de Formosa, em Goiás. No vídeo, que já tem mais de 500 mil compartilhamentos, o pequeno Gui retira uma galinha que estava escondida e quieta em um compartimento da mochila dele, na sala de aula, enquanto a professora, a diretora e a mãe do menino se divertem com a situação.

Josiane Miranda, de 30 anos, mãe do menino, relatou ao portal de notícias UOL que deixou o filho na sala de aula e, pouco tempo depois, foi chamada para comparecer ao local novamente. Lá, ela foi surpreendida com a galinha na sala da escola.

A mãe do Gui afirmou que não percebeu quando o filho colocou a galinha na mochila, mas confirmou que o animal pertence à família e, inclusive, é um animal de estimação, chamada Valentina, muito apegada ao Gui, assim como ele por ela. "O Gui e a irmã têm duas galinhas e passam muito tempo com elas, inclusive assistir TV e dormir com os animais".

Sobre a situação, ela contou que tudo foi motivo de muita risada para todos. "Todo mundo levou na brincadeira, tanto os professores quanto a diretora, que também não acreditou e foi lá tirar foto. Peguei a Valentina e levei de novo para casa, mas foi uma comédia".

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com