Homem viraliza ao massagear mulher na frente do Congresso; veja

Um vídeo viral recente está chamando a atenção na internet, mostrando um massoterapeuta realizando uma massagem em uma mulher. No entanto, o destaque não está no aspecto relaxante do momento, mas sim na localização em que as imagens foram gravadas: a Esplanada dos Ministérios, ao lado do Congresso Nacional.

O massoterapeuta em questão é Walter Barbosa, natural da Bahia e especialista em terapia tântrica. No vídeo, ele aparece realizando uma massagem sensorial em uma mulher vestindo apenas um biquíni.

Em entrevista ao Correio, conhecido profissionalmente como "Sr. Barbosa", ele revela que a ideia de gravar no Congresso Nacional foi uma estratégia de marketing. Foi apenas uma forma de divulgar meu trabalho. Quero poder gravar a massagem em cada ponto turístico de cada estado do Brasil. Assim foi em Curitiba, Santa Catarina e Espírito Santo", explica.

Inicialmente, a ideia original era gravar na rampa em frente ao Senado, mas durante as gravações, foi solicitada uma autorização formal por escrito.

"Eu até consegui autorização verbal quando fui me informar, mas no dia que fui gravar a equipe era outra e não consegui acesso de imediato, pediram que eu conseguisse uma autorização oficial em carta", relata o massoterapeuta.

Para não perder a oportunidade, Barbosa escolheu um local com uma vista privilegiada: "Procurei saber com os responsáveis do local para a minha gravação, não consegui gravar em cima da rampa aonde pensei, mas liberaram em frente à mesma".

Walter, que estava em Brasília para atendimentos e cursos, menciona que viaturas policiais passaram pelo local durante a gravação. ""Mas já me conheciam pelo visto. Gravaram, acenaram e seguiram o caminho", afirma.

Segundo Barbosa, a massagem sensorial é semelhante à massagem relaxante, mas com um foco na sensualidade. "Tem toques de carinho, de afeto. E pode ter picos de excitação que as clientes podem sentir de acordo com as intensidades, que eu denomina como leve, moderado e intenso", destaca.

No entanto, o especialista ressalta que excitação é diferente de atração: ""As pessoas não vão ficar excitadas por mim, elas vão ficar excitadas pelos estímulos que elas irão sentir na massagem".