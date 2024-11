Homem tem 20 kg de peixes apreendidos por pesca ilegal durante a piracema

Um pescador de 68 anos teve mais de 20 kg de peixes apreendidos pela Polícia Militar Ambiental na tarde deste domingo (3) em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. A ação ocorreu após agentes abordarem o veículo do pescador próximo ao Rio Paraná e encontrarem, no interior do carro, um total de 21,55 kg de peixes provenientes de pesca proibida durante a piracema, período de reprodução dos peixes em que a atividade é restrita para proteger as espécies.

Entre os peixes apreendidos estavam 3,50 quilos de dourado, 2,85 quilos de piau, 1,3 quilos de mandi, 4,65 quilos de piapara, 0,5 quilo de traíra, 1,65 quilos de jurupoca e 7,1 quilos de curimba.

A Polícia Ambiental informou que a pesca, transporte e armazenamento de espécies nativas são proibidos entre 1º de novembro e 28 de fevereiro, devido ao período de piracema.

O pescador foi autuado em R$ 1.431 por desrespeitar a regulamentação ambiental e transportar peixes capturados ilegalmente. Os pescados apreendidos foram doados ao Recanto do Vovô, instituição de apoio a idosos em Presidente Epitácio.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)