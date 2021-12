Homem rifa carro para pagar tratamento de câncer da esposa e recebe veículo de volta

O pintor Valdir Ribeiro teve uma surpresa para lá de generosa após decidir rifar seu próprio carro para custear o tratamento de câncer da esposa, Marisete Tereza, e receber o veículo de volta do ganhador da rifa. O sorteio aconteceu por volta das 12h30 de segunda-feira (20) e às 13h o vencedor, Vinicius Moraes, entrou em contato para declarar que não iria ficar com o prêmio. As informações são do G1.

"Deu uma adrenalina, eu não esperava. A gente estava pronto para entregar o carro. Fiquei aliviado e alegre. Meu presente de Natal e Ano Novo tá na mão", disse Valdir, que usa o Chevette preto de 1978 para levar a esposa em consultas e ir trabalhar. Segundo o vencedor da rifa, seu objetivo sempre foi devolver o carro caso ganhasse. "Eu sei porque ele fez [a rifa], sei o que ele já passou na vida. Então, o carro eu não quero. Eu vou devolver o carro. Jamais vou querer", comentou Vinicius.

O pintor e a esposa moram em Xanxerê, no Oeste catarinense, e vivem com a renda do seu trabalho autônomo, mas o valor não é o suficiente para pagar o tratamento de Marisete, comprar remédios e manter a casa. A rifa arrecadou cerca de R$ 5 mil, com os bilhetes no valor de R$ 20.