Homem quebra porta de farmácia e fica pelado para se pesar em Cuiabá

Um homem de 31 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na última segunda-feira (12), após quebrar a porta de vidro de uma farmácia, tirar as roupas que vestia e invadir o local para se pesar na balança do estabelecimento, em Cuiabá. A ação foi gravada pela câmera de segurança da farmácia.

VEJA MAIS

Uma das funcionárias relatou à Polícia Militar que o homem estava alterado. Ela também disse que o suspeito ficou pelado na frente dela e de uma colega de trabalho do estabelecimento.

As autoridades informaram que, ao chegarem no local, o homem ainda estava exaltado e resistiu à prisão. Segundo a PM, os agentes precisaram imobilizá-lo e, além disso, usaram algemas para contê-lo.

Ainda de acordo com os militares, o suspeito estava com tornozeleira eletrônica, mas o dispositivo de monitoramento estava desligado. Ele também não portava nenhum documento de identificação. Conforme o boletim de ocorrência, nenhuma mercadoria foi roubada.

Depois de capturado, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Mulher, juntamente com as vítimas, para prestar os esclarecimentos necessários. A polícia não informou se a prisão do suspeito foi mantida.