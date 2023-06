Homem tem olho perfurado por vizinho que invadiu apartamento pelado em SP

Um idoso de 62 anos foi esfaqueado no olho e em outras partes do rosto por um vizinho, de 37, que invadiu o apartamento dele pelado e começou a desferir os golpes. A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Central em Cubatão (SP), onde foi entubada antes de ser transferida ao Hospital Municipal da cidade e internada em estado grave. O agressor foi detido e ficou à disposição da Justiça.

O crime aconteceu no Conjunto Residencial Rubens Lara, no bairro Jardim Casqueiro. As informações apontam que o agressor discutia com a irmã, de 33 anos, pela janela do prédio - ela estava na área comum das unidades, no piso térreo. De repente, ele pegou uma faca e deixou o apartamento gritando que iria matá-la.

Antes de confrontar e golpear a irmã, que teve as mãos cortadas, o homem, que descia sem roupa pelas escadas, parou no andar do idoso, abaixo do dele, e invadiu a casa e o esfaqueou.

Durante a confusão, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Os agentes de segurança chegaram e encontraram o homem ensanguentado e sentado na calçada em frente ao prédio.

Os PMs foram atrás do agressor, que já tinha entrado em confronto com a irmã, que se protegeu de uma facada na cabeça segurando a arma com as mãos. Ela teve lesões graves nos membros.

O marido dela, cunhado do agressor, conseguiu imobilizá-lo antes da própria mulher tirar a faca do irmão.

O Samu prestou os primeiros socorros às vítimas no local e encaminhou tanto os esfaqueados quanto o agressor ao PS Central da cidade. A faca usada nos crimes foi apreendida e a perícia acionada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° Distrito Policial de Cubatão e é investigado pela Polícia Civil.