Bar tem briga generalizada após cliente fazer xixi em funcionário

Um vídeo que mostra uma briga generalizada em um estabelecimento localizado no Boulevard do estádio do Athletico Paranaense, no bairro Água Verde, em Curitiba, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (8). Segundo um dos sócios do estabelecimento, a confusão teve início quando um cliente urinou em um dos funcionários por volta das 2h da madrugada.

"A gente estava fechando o bar e os meninos começaram a limpar, recolher as cadeiras, mesas e nesse meio tempo tinha algumas pessoas ainda finalizavam uma consumação ali na parte de fora. Nisso, entra um moço alcoolizado querendo fazer xixi e nossos funcionários falaram que infelizmente não podia mais, porque eles já tinham limpado tudo”", relatou um dos sócios.

Ofendido por ter seu pedido negado, o cliente expôs seu órgão genital e tentou urinar em cima de um funcionário, de acordo com o relato do sócio do Sirène em entrevista à Banda B.

"Eles foram pra cima do meu funcionário, que obviamente respondeu à agressão, pois acho difícil aceitar alguém te desacatando e urinando no teu pé. Depois separaram a briga e foram lá pra fora. Pediram pro cara ir embora e um outro rapaz que estava com esse cliente ainda deu mais um soco no meu funcionário. Estamos avaliando os prejuízos, mas por enquanto foram apenas coisas pequenas", explicou.

Nas imagens, é possível observar um grupo de pessoas trocando socos, chutes e arremessando mesas e cadeiras na área externa do bar.

Um boletim de ocorrência sobre o incidente foi registrado na delegacia.