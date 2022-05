Homem que torturou namorada já agrediu os avós e queimou ex com panela

O homem suspeito e agredir, torturar e manter em cárcere privado a namorada durante três dias em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é conhecido da polícia e da Justiça desde 2010, quando tinha 18 anos e respondeu a um processo por lesão corporal decorrente de violência doméstica contra os próprios avós. Desde então, Fred Henrique Moreira Lima vem somando novos casos em seu histórico de violência e já foi preso pelo menos três vezes. As informações são do G1 do Rio de Janeiro.

No processo envolvendo os avós, ele foi condenado a se apresentar à Justiça mensalmente e ficou proibido de visitar esses familiares, pena obtida a partir do perdão das vítimas. Ainda em 2010, foi preso em flagrante por roubar uma moto em Copacabana. Como era réu primário, foi condenado a um ano de reclusão com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade.

Apenas um ano depois, foi acionado por violência doméstica contra a mulher pela primeira vez ao agredir a mãe de um de seus filhos. A vítima relatou que durante uma crise de ciúmes, Fred começou a xingá-la, dar-lhe socos no rosto e em todo o corpo, tendo por fim esquentado uma panela vazia no fogo e colocado na perna e costas dela. Ele foi condenado a um ano de prisão, mas, como a pena era menor que um ano, foi beneficiado com o regime aberto.

O agressor tem um registro ainda de 2015 por desacato à autoridade. Dois anos depois, foi preso em flagrante por associação para o tráfico, com posse de 2,16g de cocaína em pó distribuídos em 09 tubos plásticos e 137,55g de maconha distribuídos em 37 trouxinhas. Com ele, também foram encontrados ainda 19 comprimidos de Pramil, uma balança digital de precisão, certa quantia em dinheiro e munições calibre 12. Policiais militares afirmaram ainda que o indiciado ofereceu dinheiro para não ser preso. Com duas condenações recentes, na época do julgamento, há menos de 5 anos, ambas com trânsito em julgado, foi considerado reincidente e condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado.

Há dois anos, foi lavrado termo circunstanciado para apurar a prática de crime de lesão corporal em uma namorada, que teria sido agredida com socos e golpes de telefone na cabeça. Segundo ela, no decorrer das agressões, Fred a obrigou a fazer sexo oral e filmou o ato. Depois, ameaçou divulgar o vídeo, caso a vítima o denunciasse. Também em 2020, ele agrediu e privou de liberdade a mãe de seu outro filho, que só foi resgatada depois que pediu ajuda ao ex-marido. No cárcere, ela foi espancada, levou vassouradas e choques, e foi queimada com uma panela.

O último registro dele na polícia é da última quarta-feira (4), quando ele foi acusado de agredir, torturar e manter em cárcere privado a namorada durante três dias em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio.