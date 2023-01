Homem que levou réplica da Constituição em atos em Brasília é preso

O homem que levou a réplica da Constituição Federal, durante os atos extremistas em Brasília, no dia 8 de janeiro, foi preso em Vargínia, em Minas Gerais. Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, havia entregado o livro à Polícia Federal, no último dia 12, e se entregou na última quarta-feira (25), ao lado de um advogado. As informações são do G1/MG.

VEJA MAIS

Marcelo tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo Supremo Triubal Federal (STF). Antes, os agentes da PF chegaram a fazer busca na residência do designer, mas ele não tinha sido localizado.

O autor do roubo da Constituição foi transferido para um presídio da região e está à disposição da Justiça.