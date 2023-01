Ministro da Justiça entrega ao STF réplica da Constituição furtada em 8 de janeiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reuniu-se com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, nesta sexta-feira (13), quando entregou a réplica da Constituição de 1988 furtada de dentro das instalações do edifício-sede da Corte durante os atos antidemocráticos no domingo (8). As informações são da Agência Brasil.

Estava também na reunião com Dino e Weber, o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, e a ministra Carmen Lúcia.

O exemplar foi devolvido à PF por um homem que mora em Varginha (MG) e participou dos atos que invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília (DF) e está entre os investigados. Segundo Dino, o encontro demonstrou a união dos poderes contra o terrorismo.

Réplica da Constituição que havia sido furtada (Rosinei Coutinho/SCO/STF)

"O extremismo só pode ser vencido com ampla união nacional. União que ultrapassa os poderes, as instituições e deve abranger a sociedade, porque os terroristas se nutrem do pânico", afirmou.

A cópia devolvida estava na entrada do plenário, local mais afetado pela ação dos vândalos. Um dos cinco exemplares originais da Constituição que está no STF não foi alvo dos vândalos porque estava no museu da Corte, localizado no subsolo do edifício-sede, setor que não foi alcançado pelos vândalos.