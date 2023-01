Réplica da Constituição levada do STF durante atos terroristas é recuperada

A réplica da Constituição Federal de 1988, levada por bolsonaristas extremistas durante os atos terroristas do último domingo (8), foi recuperada nesta quinta-feira (12). A informação foi divulgada nas redes sociais do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Com informações do Metrópoles.

VEJA MAIS

O item foi apreendido pela Polícia Federal em São Lourenço (MG), com um dos participantes da invasão aos Três Poderes. Pelas redes sociais, no último domingo (8), Flávio Dino confirmou que a cópia havia sido levada durante a invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quinta-feira, o ministro comemorou a recuperação do item: “Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá”, escreveu.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)