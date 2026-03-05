Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem que foi chamado de 'feioso do capeta' no programa do Ratinho receberá indenização de R$ 30 mil

Além da indenização, o SBT também terá que retirar o trecho com a ofensa de suas plataformas digitais

Victoria Rodrigues
fonte

Além desta decisão da justiça, Ratinho também enfrenta outro processo após alegar que Chico Buarque se beneficiou com a Lei Rouanet. (Foto: Reprodução/ SBT)

Nos últimos dias, a justiça brasileira determinou que o SBT deverá pagar R$ 30 mil como indenização a um homem que foi chamado de "feioso do capeta" pelo apresentador Carlos Massa, durante a exibição do Programa do Ratinho. O episódio ocorreu em junho de 2025 e, além do valor de indenização ao jovem, a emissora também terá que retirar o trecho com a ofensa proferida de todas as suas plataformas digitais.

Na ocasião, o homem, que estava participando de uma entrevista, disse que gostava de mulheres com “pezinho bonito” e perguntou ao Ratinho se seria “pedir demais” encontrar uma mulher com o “pezinho de princesa”. Logo em seguida, o apresentador declarou, em tom de ironia, que aquilo que o jovem desejava era demais para sua aparência física. “Pra você é demais, feioso do capeta”, ironizou Ratinho.

De acordo com o juiz Valdir da Silva Queiroz Junior, da 9ª vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, embora o programa seja de humor, isso não anula as ofensas exibidas na TV. “O fato de o Programa do Ratinho ser notoriamente conhecido por seu caráter humorístico não elide a responsabilidade por ofensas individualizadas proferidas contra pessoa comum que compareceu ao local em caráter aleatório", explicou o juiz.

VEJA MAIS

image 'Passava a mão no meu corpo'; Tribunal manda indenizar trabalhador assediado pela gerente

image Youtuber Orochinho é condenado em R$ 70 mil por ridicularizar bebê e pede anulação da sentença
O caso de Pedro Henrique Frade foi encerrado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em agosto de 2025 e, após meses, ele apresentou defesa alegando não ter recebido intimação judicial

image Justiça condena assassinos de Marielle a indenizar viúva no valor de R$ 200 mil

O limite entre o humor e as ofensas

Apesar do episódio ter ocorrido em um programa de entretenimento, a situação abre espaço para um debate importante sobre até onde o humor é apenas brincadeira e se torna uma ofensa com sérias consequências no cotidiano. No caso do homem que foi chamado de "feioso do capeta" pelo apresentador Ratinho, o jovem contou que ele e a família começaram a ser alvo de zombarias e de piadas nas ruas e nas mídias sociais.

“O autor jamais foi avisado de que sua participação seria submetida a tratamento humorístico depreciativo. A expressão utilizada pelo apresentador atingiu diretamente sua honra e dignidade, expondo-o à humilhação pública”, relatou o advogado de defesa Paulo Nevez em entrevista ao Enfoco.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

programa do ratinho

indenização

30 mil

emissora

sbt
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Avó das crianças desaparecidas em Bacabal é atropelada semanas após falar publicamente sobre caso

Francisca afirmou que não acredita que o ocorrido tenha sido um acidente, levantando a suspeita de que a colisão tenha sido proposital

05.03.26 9h45

BRASIL

Estupro coletivo em Copacabana: Vítima foi abusada por mais de uma hora, segundo investigação

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e a participação de cada envolvido.

05.03.26 8h58

CHUVAS EM MG

Asilo desaba em Belo Horizonte e deixa 1 morto; bombeiros buscam vítimas soterradas

Lar de idosos de quatro pavimentos desmoronou na madrugada desta quinta-feira (5) em Minas Gerais; vítimas ficaram soterradas

05.03.26 7h36

Importunação

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

05.03.26 10h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda