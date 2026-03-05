Homem que foi chamado de 'feioso do capeta' no programa do Ratinho receberá indenização de R$ 30 mil

Nos últimos dias, a justiça brasileira determinou que o SBT deverá pagar R$ 30 mil como indenização a um homem que foi chamado de "feioso do capeta" pelo apresentador Carlos Massa, durante a exibição do Programa do Ratinho. O episódio ocorreu em junho de 2025 e, além do valor de indenização ao jovem, a emissora também terá que retirar o trecho com a ofensa proferida de todas as suas plataformas digitais.

Na ocasião, o homem, que estava participando de uma entrevista, disse que gostava de mulheres com “pezinho bonito” e perguntou ao Ratinho se seria “pedir demais” encontrar uma mulher com o “pezinho de princesa”. Logo em seguida, o apresentador declarou, em tom de ironia, que aquilo que o jovem desejava era demais para sua aparência física. “Pra você é demais, feioso do capeta”, ironizou Ratinho.

De acordo com o juiz Valdir da Silva Queiroz Junior, da 9ª vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, embora o programa seja de humor, isso não anula as ofensas exibidas na TV. “O fato de o Programa do Ratinho ser notoriamente conhecido por seu caráter humorístico não elide a responsabilidade por ofensas individualizadas proferidas contra pessoa comum que compareceu ao local em caráter aleatório", explicou o juiz.

O limite entre o humor e as ofensas

Apesar do episódio ter ocorrido em um programa de entretenimento, a situação abre espaço para um debate importante sobre até onde o humor é apenas brincadeira e se torna uma ofensa com sérias consequências no cotidiano. No caso do homem que foi chamado de "feioso do capeta" pelo apresentador Ratinho, o jovem contou que ele e a família começaram a ser alvo de zombarias e de piadas nas ruas e nas mídias sociais.

“O autor jamais foi avisado de que sua participação seria submetida a tratamento humorístico depreciativo. A expressão utilizada pelo apresentador atingiu diretamente sua honra e dignidade, expondo-o à humilhação pública”, relatou o advogado de defesa Paulo Nevez em entrevista ao Enfoco.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)