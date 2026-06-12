VÍDEO: Homem perde parte do dedo após tentar dar água para lagarto teiú em Mato Grosso

Um trabalhador teve parte de um dos dedos da mão amputada após ser atacado por um lagarto da espécie teiú em Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. O caso foi registrado na terça-feira (9), em uma área do Horto Florestal do município, e ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo mostrar o momento exato do ataque.

Devido à gravidade dos ferimentos causados pela mordida, o trabalhador precisou passar por um procedimento cirúrgico ainda no mesmo dia. Como consequência, teve parte de um dos dedos amputada.

Teiú tem mordida forte e pode causar ferimentos graves

Apesar de não ser uma espécie peçonhenta, o teiú pode reagir de forma agressiva quando se sente ameaçado ou acuado. Especialistas alertam que o animal possui uma mordida extremamente potente, capaz de provocar lesões sérias. Além disso, o lagarto utiliza a cauda como mecanismo de defesa, desferindo golpes rápidos e fortes contra possíveis ameaças.

As imagens foram gravadas por um colega de trabalho da vítima. No vídeo, o homem aparece se aproximando do animal com uma garrafa de água na mão. Enquanto tenta oferecer água ao réptil, o teiú avança repentinamente e morde a mão do trabalhador.

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A gravação termina logo após o ataque, mas, segundo informações divulgadas por páginas locais, a vítima recebeu atendimento imediato e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Conheça o teiú, o maior lagarto do Brasil

O teiú (Salvator merianae) é considerado o maior lagarto encontrado em território brasileiro. O animal pode atingir cerca de 50 centímetros de comprimento corporal, mas, quando somada a cauda, sua extensão total pode chegar a aproximadamente dois metros. A espécie apresenta coloração predominantemente preta, com manchas e faixas em tons de amarelo e branco distribuídas pelo corpo.

Com hábitos alimentares variados, o teiú é um animal onívoro e se alimenta de insetos, ovos, pequenos vertebrados, anfíbios, frutas, folhas e até carcaças de animais. Por essa característica, desempenha papel importante no equilíbrio ambiental, contribuindo para a dispersão de sementes e para a manutenção dos ecossistemas naturais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)