Homem mata duas pessoas e deixa outras 10 feridas na região metropolitana de Porto Alegre

Um homem matou duas pessoas e feriu outras dez a tiros no município de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (22). Nesta quarta-feira (23), a Brigada Militar fez um cerco contra o atirador e as negociações estão em andamento.

As informações são do g1. O tiroteio começou quando a Brigada Militar investigava uma acusação de maus-tratos contra idosos, em que o filho estaria impedindo o casal de sair. O suspeito, que seria o filho que estaria submetendo os pais a cárcere privado, se escondeu na casa e começou a atirar em resposta à abordagem. Os mortos são o pai do homem e Everton Kirsch Júnior, policial militar que foi até o local.

Os feridos são outros seis policiais, um guarda municipal e a mãe, o irmão e a cunhada do atirador. Ainda de acordo com as informações iniciais, o suspeito também teria abatido dois drones utilizados pela Brigada Militar. A casa está localizada na rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo. O cerco ao redor da residência continuava até 6h17 desta quarta-feira. E, após nove horas de cerco policial, o suspeito foi morto, informou a Brigada Militar.