Tiroteio em Novo Hamburgo: policial militar morto é pai de bebê que nasceu há 45 dias

“Ele era, acima de tudo, um herói”, disse o governador Eduardo Leite (PSDB) ao se referir ao policial militar morto durante a ocorrência do atirador de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. O policial era casado e pai de um bebê de 45 dias. O governador se manifestou, na manhã desta quarta-feira (23), e lamentou a morte do policial Everton Kirsch Júnior, de 31 anos. As informações são da CNN.





Eduardo Leite também escreveu que, ao atender um chamado, a Brigada Militar "foi recebida a tiros por um homem que tirou a vida de três pessoas até o momento", entre as quais o soldado Everton Kirsch. Ele também destacou que outros seis militares foram feridos.

Na noite desta terça-feira (22), um homem atirou contra diversas pessoas do interior de sua residência em Novo Hamburgo. A Brigada Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 23 horas. Ao ser acionado para apoiar à ocorrência, um agente baleado chegou a suplicar por socorro.

Informações preliminares divulgadas pelas autoridades indicam que um desentendimento familiar ocasionou a confusão. O local chegou a ser isolado por segurança. Vizinhos foram retirados da área, pois o homem seguia no interior da casa efetuando novos disparos. Após pouco mais de nove horas de cerco policial, os agentes de segurança do Rio Grande do Sul afirmaram que o atirador foi encontrado morto dentro do imóvel de onde vinham os disparos, totalizando os quatro óbitos na ocorrência até o momento.