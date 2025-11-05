Capa Jornal Amazônia
Homem leva tiro no peito, aponta autor do crime e morre em seguida

Vítima caminhou até a esposa e indicou o suspeito antes de morrer; homem confessou o crime

Jennifer Feitosa

Um homem de 53 anos foi morto com um tiro no peito em Iraceminha, no Oeste de Santa Catarina, no último sábado (1º). A vítima, identificada como Valtemir Machado, ainda conseguiu caminhar até a esposa e apontar o autor do disparo antes de cair. O momento foi registrado por uma câmera de segurança, segundo a Polícia Civil.

O suspeito, de 67 anos, se apresentou à delegacia na segunda-feira (3), acompanhado do advogado, e foi preso. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

Suspeito confessou o crime à polícia

De acordo com o delegado João Miotto, o homem confessou ter efetuado o disparo e alegou que a vítima o havia ameaçado pouco antes. “A vítima pediu informação sobre o endereço de uma pessoa com quem havia se desentendido. Diante da negativa, disse que, se o autor não revelasse, iria matá-lo. O autor então pegou uma arma e, após ser provocado pela vítima, acabou atirando”, relatou o delegado.

Valtemir chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia informou que ele não estava armado no momento do crime.

Polícia apreende armas na casa do suspeito

A Polícia Científica apreendeu a arma usada no crime no mesmo dia. Durante busca realizada na casa do suspeito na segunda-feira, os agentes também encontraram outra arma registrada em nome dele, além de outros materiais.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Santa Catarina.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

