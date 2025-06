Quem é a empresária encontrada morta em apartamento com um tiro no peito

Uma empresária de 35 anos foi encontrada morta com um tiro no peito dentro do apartamento em que morava, em Criciúma, em Santa Catarina, na tarde de segunda-feira, 9. O filho dela, de 6 anos, estava no imóvel e, segundo a polícia, presenciou o tiro, mas saiu ileso.

O ex-namorado da empresária estava no apartamento, também ferido a tiro e com um revólver ao lado. Ele foi socorrido, mas morreu horas mais tarde. A polícia acredita que o rapaz matou a ex-namorada e depois se matou.

Daniela Ghizi de Jesus tinha um salão de beleza e morava com o filho de 6 anos em um apartamento na rua Líbano José Gomes, no bairro Mina União. Ela era separada do pai de seu filho e havia namorado por cerca de oito meses um rapaz.

Por volta das 18h de segunda-feira, vizinhos de Daniela ouviram gritos de socorro vindos do apartamento dela e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a mulher sentada em um sofá e já morta e o ex-namorado ferido a tiro, com um revólver ao lado dele.

O rapaz foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital São José. Por volta das 20h ele morreu. Seu nome não foi divulgado.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Criciúma, que acredita na hipótese de feminicídio seguido de suicídio. Investigadores têm indícios de que o rapaz arrombou a porta do apartamento da ex-namorada para entrar.

O filho de Daniela foi entregue ao pai.