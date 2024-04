Vencedor do The Voice leva tiro no peito após ataque na França

O cantor Kendji Girac, vencedor da versão francesa do programa The Voice, foi ferido gravemente por um tiro nesta segunda-feira (22/4). O artista foi atingido por um tiro no peito, segundo a Agence France-Presse (AFP). Mesmo que o ataque tenha sido de alta gravidade, a vida do artista não está em risco.

A polícia local foi alertada durante a madrugada sobre um homem gravemente ferido. O Kendji Girac estava em uma área reservada a ciganos nômades em Biscarrosse, sudoeste da França.

As causas do ataque ainda não foram determinadas.

O cantor tem 27 anos e nasceu em Périgueux, sudoeste da França. A família dele é de origem cigana catalã.

Kendji Girac venceu o The Voice em 2014.