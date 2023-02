Homem joga carrinho de compras na cabeça de mulher em supermercado; veja o vídeo

Câmeras de um supermercado localizado em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, filmaram o momento em que um homem joga um carrinho de compras na cabeça de uma mulher que aguardava na fila do caixa para pagar suas compras. O caso aconteceu no dia 16 deste mês, no Atacadão Dia a Dia. De acordo com a Polícia Militar, o agressor tem 36 anos e uma passagem criminal por tentativa de homicídio, no âmbito de violência doméstica, registrada em 2021.

Após a agressão, o homem foi encaminhado à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal de natureza leve. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Na filmagem, a mulher, que tem 45 anos, aguarda na fila do caixa de pagamentos atrás do homem. De repente, ele se afasta, pega um carrinho e joga contra a vítima, que caiu no chão.

A mulher se lembra que estava mexendo no celular no momento da agressão e ainda ouviu do homem: "isso que fiz foi para servir de lição". Ela contou à polícia que chegou a ficar inconsciente e desmaiar.

O agressor alegou aos policiais que a vítima o chamou de gay e praticou bullying contra ele, mas ela nega. Segundo a PM, os dois não se conheciam.

Em nota, a rede de Atacadão Dia a Dia informou que ofereceu suporte à vítima e repudia qualquer forma de agressão.