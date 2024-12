homem invade correios e furta cesta básica e presentes de crianças

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na segunda-feira (30), em Cáceres (MT), um suspeito de furto à agência dos Correios da cidade. Os policiais foram acionados pela manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar e perceberam que a porta de acesso à agência havia sido arrombada durante a madrugada.

As informações são do portal Metrópoles. As imagens de câmeras de segurança mostram que um homem entrou no imóvel e subtraiu diversos objetos, entre os quais uma cesta básica e presentes de Natal que seriam distribuídos às crianças carentes do município.

Os policiais identificaram o suspeito e descobriram que ele já havia sido detido por outro crime, que também teria praticado durante a mesma madrugada. A equipe policial se deslocou à cadeia pública de Cáceres e realizou nova prisão em flagrante. O homem permanece à disposição da Justiça.