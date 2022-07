Homem grava momento em que vizinho atira por causa de disputa de terra; veja o video

No último sábado (2), em Santana do Jacaré, Minas Gerais, um homem de 44 anos foi baleado pelo vizinho por causa de uma disputa de terras. O vídeo feito pela vítima mostra o momento em que os disparos são efetuados. O homem foi atingido por dois projéteis, um no abdômen e outro no braço. Apesar da situação, o agricultor manteve a câmera ligada durante todo o ataque. Com informações do portal G1.

VEJA O VÍDEO:

No vídeo, é possível ver o homem saindo de um veículo, em uma estrada de terra, vestindo um boné azul e uma camisa polo vermelha. Ele também segura um celular na mão, se aproxima e saca uma arma. No diálogo entre os dois, é possível ouvir da vítima "Ele diz que vai me matar". Já o homem que está com a arma em punho, responde: "Olha lá. Ele está aqui com dois capangas querendo me pegar".

Em seguida, os disparos são efetuados e a vítima grita: "Faz isso não, rapaz, faz isso não". A partir daí, as imagens mostram o homem correndo e barulhos de outros disparos.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estaria colhendo milho nas terras do homem que atirou. Horas depois, o suspeito pelos disparos foi localizado e preso em flagrante. Já a vítima, passou por uma cirurgia para a retirada das balas e o quadro é considerado estável.

