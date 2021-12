Tosse vira motivo de briga em corrida de aplicativo e termina com homem baleado

Uma tosse gerou uma tremenda confusão durante uma corrida de aplicativo, na segunda-feira (27), após o passageiro apresentar sintomas gripais e irritar o motorista. O caso aconteceu em Campo Grande (MS), no bairro Guanandi, e terminou com um homem sendo baleado. As informações são do portal Último Segundo.

VEJA MAIS

O passageiro, de 21 anos, estava sendo levado para uma unidade de saúde junto com a namorada e irritou o condutor quando começou a tossir no veículo, mesmo usando máscara. Segundo a polícia, o homem parou o carro em frente a um pet shop e iniciou uma discussão com o jovem. O dono do estabelecimento e um paisagista, que passava pelo local no momento, tentaram separar o confronto, o que motivou o condutor a retornar ao carro, pegar uma arma e atirar, acertando o lado esquerdo do ombro do paisagista.

A vítima foi levada para o hospital para receber atendimento médico e logo teve alta. A polícia procura pelo motorista e segue analisando as câmeras de segurança.