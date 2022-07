Cachorro fica em estado grave após ser baleado por ex-PM

Um ex-policial militar, de 70 anos, foi preso após balear o cachorro de um vizinho, da raça pastor bela malinois, no pescoço. O caso aconteceu no distrito de Tupi, em Piracicaba, São Paulo, na manhã de domingo (3).

Conforme o boletim de ocorrência, o autor do disparo afirmou que. No domingo, ele teria sido acordado com gritos após os animais terem entrado novamente na sua chácara pelos fundos.

O idoso entregou uma arma aos policiais com onze munições de calibre 38 e mais uma caixa contendo 50 munições. A delegada Olívia dos Santos Fonseca decidiu pela prisão do homem. "Totalmente desproporcional", disse ela sobre a atitude, alegando ainda que o animal foi ferido na casa do seu tutor. "Havia outros meios, inclusive judiciais, de resolver a situação", acrescentou. Ela decretou a prisão em flagrante, por prática de ato de abuso a animais e posse irregular de arma de fogo, sem direito a fiança.

Estado de saúde do cachorro

O animal foi socorrido pelo veterinário Matheus Ferreira, do do Núcleo de Bem Estar Animal da Prefeitura Municipal de Piracicaba. O cachorro foi encontrado em estado de choque e provavelmente passará por uma cirurgia. A suspeita é que uma bala tenha atingido alguma veia ou artéria principal. Ainda nesta segunda-feira (4) ele deve passar por um raio-x e coleta de sangue.

