Homem furta Lanterna Verde, Homem de Ferro e Capitão América

Um homem entrou em um depósito de produtos de festas temáticas e furtou, ao menos, dois Lanternas-verdes, um Homem de Ferro e um Capitão América de brinquedo. A Polícia Civil conseguiu recuperar parte do material. As informações são do Metrópoles.

Os brinquedos, objetos de decoração e outros produtos foram encontrados com o suspeito de arrombar o local, nesta quarta-feira (20). Segundo o delegado Antônio Álvaro Schramm, da PC da Bahia, o homem já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime.

“Ele foi autuado em flagrante e solicitamos que a prisão seja convertida em preventiva, já que estamos investigando a participação dele em outros delitos do mesmo tipo”, disse o delegado. A autoridade também afirmou que estão empenhados em recuperar outros produtos furtados para devolver aos proprietários.