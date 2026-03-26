Homem exibe pepita de ouro gigante e seguidores alegam que é falsa: 'Sabor ouro'

Um vídeo viralizou nas redes sociais após mostrar um garimpeiro exibindo uma suposta "pepita de ouro" em um posto de gasolina que fica localizado em Oiapoque, no estado do Amapá. Nas imagens, é possível observar o homem colocando a pedra em cima de uma mesa de madeira, enquanto alguns curiosos se aproximam, com o intuito de saber se a pepita é realmente de ouro ou se é apenas uma brincadeira no local.

Já nos comentários da publicação, muitas pessoas alegaram que o item de ouro que o homem carregava com as mãos era completamente falso. "Se fosse verdade, pode ter certeza que a federação já tinha confiscado", disse uma pessoa. "Entregou tudo no momento que levantou", brincou outro. "É ouro sim do Paraguai", escreveu um homem. "Sabor ouro", destacou outro. "Gostei. É Suvinil ou Coral essa tinta?", questionou um quarto.

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É permitido ter grandes quantidades de ouro no Brasil?

Nas filmagens gravadas por outro homem, a suposta pepita de ouro aparenta pesar cerca de 100 kg a 150 kg, segundo os comentários de algumas pessoas no Instagram. Esse fato levantou uma dúvida se é permitido ter grandes quantidades de ouro para uso pessoal e, de acordo com a Lei n.º 7.766, de 11 de maio de 1989, não é crime ter ouro em casa, desde que os documentos da compra sejam comprovados, se houver fiscalização.

Quais situações podem ser consideradas crime?

Apesar de não ser crime guardar ouro na residência, existem algumas situações que podem colocar a pessoa em uma saia justa. Confira:

Quando a pessoa não consegue explicar de onde o ouro surgiu;

Quando o ouro é retirado de um garimpo sem autorização;

Quando a pessoa não declara lucro na venda do ouro;

E quando o indivíduo compra sabendo que é errado.

Como comprovar que o seu ouro é legal?

Para evitar as situações listadas acima, é importante que sejam promovidos alguns cuidados básicos:

Primeiro, tire foto do ouro perto dos documentos de compra;

Guarde todas as notas fiscais em um local seguro da casa;

Sempre documente heranças com um inventário ou declaração dos bens;

ou E compre apenas em lugares que possuem licença para a venda de ouro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)