Homem estrangulado com fio de telefone tem corpo jogado na rua

Um corpo foi encontrado estirado no chão com sinais de estrangulamento, por volta das 3h, na madrugada desta terça-feira (3), na Rua Ramos Ferreira, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. Foi encontrado um fio de telefone no local do crime e a vítima apresentava sinais de tortura. As informações são do Em Tempo.

De acordo com os moradores, foram escutados disparos de tiro durante a noite. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) trabalha com a hipótese do homem, não identificado, ter sido assassinado e “desovado” no meio da rua.

A perícia identificou fio de telefone na cena do crime, o que levou os agentes a concluírem que a vítima foi estrangulada com o objeto. A ocorrência foi atendida pela 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue sendo investigado.