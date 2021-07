Pênis de homem apodrece após três dias estrangulado por elástico; entenda

Um idoso de 81 anos estrangulou o próprio pênis com elásticos durante três dias. O senhor, que sofre com demência, teve que fazer uma cirurgia de emergência, pois a pele da ponta do membro começou a apodrecer. A falta de suprimento de sangue provocou manchas amarelas e roxas no pênis. As informações são do Metrópoles.

Caso os elásticos não fossem removidos a tempo, teria risco de todo o membro ser amputado. Ao ser questionado sobre a situação, o homem ficou confuso. E os médicos só souberam do caso, pois foram alertados pela esposa do idoso.

O homem tinha diabetes, o que piorou os danos causados pelos elásticos no tecido do órgão: “O paciente em nosso caso apresentava cetoacidose diabética e um provável histórico de diabetes não controlada. O paciente negou qualquer dor, esforço urinário, frequência, urgência ou disúria”, registraram os médicos.

O processo de remoção levou cerca de cinco dias. Nesse período, o idoso precisou usar um cateter, colocado através da uretra, para drenar a urina acumulada. O caso aconteceu nos Estados Unidos.