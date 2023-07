Homem encontrado vivo em funerária morre horas depois em hospital

O homem que foi dado como morto e encontrado com vida enquanto seu corpo estava sendo preparado para o velório em uma funerária, na última segunda-feira (17), morreu nessa terça-feira (18).

Sidney Correia, de 57 anos, estava com problemas pulmonares e deu entrada no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Umuarama, no Paraná, na noite da última segunda. Após ser atendido pela equipe médica, ele foi dado como morto e encaminhado para funerária do município.

Quando o profissional da funerária começava o preparo do corpo para o velório, percebeu que o homem estava vivo e chamou os socorristas do Samu. Ainda com sinais vitais, Sidney foi reencaminhado ao hospital e morreu horas depois.

VEJA MAIS

O Instituto Nossa Senhora Aparecida (Insa), responsável pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida de Umuarama, divulgou uma nota sobre a situação. De acordo com hospital, todas as “medidas administrativas necessárias estão sendo tomadas” e “uma sindicância para a apuração dos fatos está sendo aberta”.

Na nota, a entidade afirma ainda que “os profissionais envolvidos já foram afastados de suas atividades” e que está à disposição dos familiares para esclarecimentos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).