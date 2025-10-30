Capa Jornal Amazônia
Homem é resgatado de cárcere após mais de um ano como escravo sexual de traficante

A localização da vítima só foi possível após o recebimento de uma denúncia feita de forma anônima. Autor do crime foi preso em flagrante

Gabrielle Borges
fonte

Pescoço da vítima com marcas de agressão feitas pelo traficante (Divulgação/PCGO)

Um homem, de 22 anos e que a identidade preservada, foi resgatado após ser mantido em cárcere e escravidão sexual por mais de um ano por um traficante de drogas. O resgate foi feito na terça-feira (28/10). De acordo com informações preliminares, o caso começou após a vítima oferecer relação sexual em troca de drogas. Saiba mais a seguir.

O resgate ocorreu em Goiânia e, segundo a Polícia Civil de Goiânia (PCGO), a localização do rapaz só foi possível após o recebimento de uma denúncia, feita de forma anônima, sobre um traficante de drogas que estaria mantendo uma pessoa em cárcere há mais de um ano e praticando estupros reiterados contra a vítima.

Quando chegaram ao local, os policias encontraram um jovem pedindo socorro dentro de um quarto, que estava trancado. Eles fizeram o resgate e prenderam o autor do crime em flagrante. Após consultas ao sistema policial, foi constatado que o traficante tem passagem por tráfico internacional de drogas.

Após ser libertado, a vítima contou como era sua “rotina”no cárcere. Ele afirmou as autoridades que ficava trancado dentro do quarto das 8h às 19h, período em que o criminoso estava no trabalho. Questionado sobre como era a situação no quarto, o rapaz relatou: “Ele deixava água e comida dentro do quarto. Para mijar, era em uma bacia com água que tinha lá”.

Ainda, segundo a vítima, tudo começou após ter oferecido sexo em troca da droga, e o autor aceitou. Mas, depois disso, não deixou mais ele sair. Quando a vítima tentava ir embora, era agredida, segurada e trancada dentro do quarto até o traficante voltar do trabalho.

A polícia civil ainda achou drogas na posse do traficante, que deve responder por tráfico de drogas, cárcere privado e estupro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

