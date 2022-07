Homem é preso suspeito de amarrar pênis de enteado de 9 anos para impedir xixi na cama

Um homem de 27 anos foi detido pela polícia, na quinta-feira (7), suspeito de ter agredido o enteado de nove anos, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. A mãe da criança relata que o filho teve o pênis amarrado pelo suspeito para evitar que o menino urinasse na cama durante a noite. Com informações do G1.

O menino apresentava marcas de agressão pelo corpo e também está com os lábios feridos. Ele afirma que foi atingido por um soco do suspeito. A polícia relata que as agressões ocorriam durante a noite, para que ninguém pudesse ver.

"Eu estava dormindo na rede, daí ele [suspeito] me acordou dando um monte de murro pelo meu corpo e na minha boca, que ficou toda espocada", disse a criança em entrevista à Rede Amazônica .

O homem amarrou uma linha no pênis da criança, que feriu as partes íntimas da vítima. A mãe aproveitou o momento que o marido saiu e fugiu de casa com o filho. A denúncia foi feita por ela.

"Quando fui olhar, a boca dele estava inchada. Ele subiu 'em cima' do meu filho para ele não se espernear e nem gritar", disse a mãe da criança, que preferiu não se identificar.

O homem foi detido em seguida e levado para a delegacia do município. A polícia ainda vai ouvir o suspeito e espera o resultado do exame de corpo delito para continuar a investigação do caso.

