Homem é preso por vender bebidas falsificadas; mais 200 garrafas foram apreendidas

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 27 anos por vender bebidas falsificadas em Sumaré, no interior do estado. A ação ocorreu na terça-feira (12), após uma investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Piracicaba.

Com um mandado de busca e apreensão, os policiais foram até uma casa na cidade, onde encontraram mais de 200 garrafas de whisky, vodca e gin cheias, além de engradados vazios. O homem foi questionado sobre a procedência das bebidas, mas não apresentou nenhum documento.

Ele foi levado para a delegacia, onde também foi ouvido um representante das marcas das bebidas apreendidas. Após uma análise preliminar, foi confirmado que o material era falsificado. O suspeito foi preso em flagrante.

As investigações continuam para identificar onde as bebidas eram produzidas. Segundo a polícia, não havia indícios de que as falsificações aconteciam dentro do imóvel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)