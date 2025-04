Homem é preso por homicídio e deixa bilhete no corpo: 'Sou estuprador'

Dois suspeitos foram presos na última terça-feira (15), durante a Operação Tribunal, deflagrada pela Polícia Civil em Pedra Preta, Cuiabá, por envolvimento na morte de Miguel Ângelo da Silva Moreira, de 35 anos, e pelo sequestro e cárcere privado de seus três filhos menores de idade. A operação contou com apoio das delegacias de Itiquira e do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis.

O corpo de Miguel foi encontrado no dia 21 de março, dentro da própria residência. Ele apresentava ferimentos de faca no pescoço e, ao lado do corpo, havia um bilhete escrito: "Morri porque sou estuprador."

Segundo as investigações da Delegacia de Pedra Preta Miguel teria sido “julgado” e executado por uma facção criminosa atuante na cidade, após denúncias de que teria abusado sexualmente da filha mais velha, de 13 anos.

Na mesma ocasião em que o corpo foi encontrado, os três filhos de Miguel, com idades de 8, 11 e 13 anos, estavam desaparecidos. O sumiço das crianças levantou o alerta entre vizinhos, já que elas costumavam brincar na rua com frequência. Foi uma moradora quem notou o silêncio incomum e encontrou o corpo da vítima.

Conforme a investigação, as crianças foram sequestradas na noite anterior ao assassinato e levadas para Rondonópolis. Elas ficaram inicialmente sob a guarda de uma mulher de 32 anos, que depois as entregou à mãe biológica, com quem permanecem até hoje.

Prisão

A mulher responsável por manter os menores em cárcere foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Durante o cumprimento do mandado de busca em sua residência, foram encontrados um dos veículos usados no transporte das crianças, porções de maconha, uma balança de precisão, plástico filme, R$ 194,50 em dinheiro e dois cadernos com anotações do tráfico. Três celulares também foram apreendidos.

O homem acusado de cometer o assassinato, de 29 anos, também foi preso durante a operação. Ele confessou ter executado Miguel Ângelo a mando da facção, motivado pelas denúncias de abuso. Segundo a Polícia Civil, a prisão do suspeito encerra a fase inicial das investigações.