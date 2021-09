Homem é preso por amarrar cadela para esquartejar animal com vida

Na última segunda-feira (13), um homem de 38 anos foi preso após esquartejar uma cadela viva, em Timóteo, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. O suspeito alegou que o animal estaria correndo atrás das galinhas dele, e por isso, queria puni-la. As informações são do Metrópoles.

Um vizinho teria efetuado a denúncia dos maus-tratos após ouvir o choro da cadela Maria Bonita. Em depoimento à polícia, o morador contou que, ao olhar o quintal da casa, viu o suspeito desferindo golpes a facadas no animal e ligou para a corporação.

VEJA MAIS

No local do crime, os agentes encontraram o homem com o objeto usado no esquartejamento e o bicho ensanguentado. Maria Bonita estava com uma das patas traseiras amarradas em um corda e pendurada de cabeça para baixo.

O homem foi preso em flagrante e a faca apreendida pela polícia. Já a cadela foi levada ao Zoonoses da cidade.