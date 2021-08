VÍDEO: Cachorro é baleado por policial militar em Muaná, no Marajó

Um cachorro foi baleado por um policial militar no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó. O autor do disparo seria um cabo da PMPA identificado como Joel Rodrigues do Amaral. Segundo informações do TV Liberal, o caso foi na última quarta-feira, 11, durante uma abordagem da PM a uma casa. O animal de dois anos, chamado Hulk, teria reagido à presença de estranhos na casa e latiu muito, momento que um dos policiais atirou contra o cachorro.

Nesta sexta-feira, 13, a família que cuida do animal de estimação conseguiu transferi o cão, da raça poodle, para um hospital veterinário em Ananindeua, região metropolitana de Belém, já que Muaná não tem um local apropriado para esse tipo de atendimento. A família informou que chegou a registrar o caso na delegacia de Polícia Civil de Muaná, mas vai também à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), em Belém, para prestar queixa contra o PM.

Segundo a tutora do animal, o cabo da PM ainda disse que queria levar o cachorro do local. Na clínica veterinária, foi constatado que Hulk teve duas perfurações por arma de fogo. já que o projétil entrou e saiu, e será necessário fazer exames para determinar se algum osso foi quebrado. O animal segue internado enquanto se recupera, e segundo a família, não corre risco de morte.