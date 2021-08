Homem é preso após morder e enforcar filhote de cachorro dentro de ônibus

Um homem foi preso em flagrante, na última terça-feira (17), acusado de maus-tratos a animal doméstico, dentro de um ônibus. O homem enforcou um filhote de cachorro com um cinto, mordeu a orelha do bicho e tentou colocá-lo dentro de uma mochila. O caso aconteceu em Planaltina, Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

O motorista de ônibus e a cobradora ouviram o choro do animal e tentaram defender o filhote. Eles acionaram a Polícia Civil, que abordou o suspeito e salvou o animal. O cãozinho estava debilitado e foi ajudado por populares, ele recebeu água e ração das pessoas que se solidarizaram com a situação. Após se alimentar, o filhote mudou de comportamento e começou a interagir com os policiais.