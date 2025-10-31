Homem é preso por abuso sexual de adolescente durante avaliação física em academia

Um homem de 28 anos foi preso após abusar de uma adolescente de 15 anos sob o pretexto de uma “avaliação física em sala reservada” dentro da academia onde trabalhava, em Guarapuava, no Paraná. O agressor permanecia preso na manhã desta quinta-feira (31/10), e a investigação corre sob sigilo.

Relato da vítima de 15 anos à Polícia Civil

O crime, que ocorreu em 7 de outubro, só ganhou visibilidade semanas depois. A descoberta surgiu após uma conversa da vítima com a psicóloga e, posteriormente, com os pais, que procuraram a Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente relata que o agressor passou a mão de forma excessiva em seu corpo, retirou suas vestimentas sem seu consentimento e a forçou a ter relações sexuais, ordenando que ela ficasse quieta e não contasse a ninguém.

Os responsáveis procuraram a Polícia Civil, que deu início rápido à investigação. As providências para a oitiva das testemunhas foram realizadas pela 12ª Promotoria de Justiça de Guarapuava, especializada em crimes dessa natureza.

O que diz o Ministério Público do Paraná (MPPR) sobre o caso

Em nota, o MPPR informa: "Após a oitiva da vítima – que aguarda designação de data pelo Juízo – a Promotoria de Justiça prosseguirá com a análise dos fatos para avaliar as próximas providências a serem adotadas."

A Polícia Civil explicou que não é possível repassar detalhes referentes ao inquérito, que corre sob sigilo devido ao envolvimento de uma menor.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)